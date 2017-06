Papa Francesco: udienza a delegazione di Ahiara, in Nigeria

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza privata una delegazione della diocesi di Ahiara (Nigeria), accompagnata dal cardinale John O. Onaiyekan, arcivescovo di Abuja e amministratore apostolico di Ahiara, dall’arcivescovo metropolita di Owerri, monsignor Anthony Obinna; dall’arcivescovo di Jos e presidente della Conferenza episcopale della Nigeria, monsignor Ignatius Kaigama, e dal vescovo di Ahiara, monsignor Peter Ebere Okpaleke. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede, specificando che della delegazione facevano parte i sacerdoti Clement O. Ebii, Jude N. Uwalaka, Uhuegbu Innocent Olekamma, Suor Bernadette O. Ezeyi e S.A. Stanley Pius Iwu, capo tradizionale. La delegazione ha compiuto un pellegrinaggio ad Limina Apostolorum, visitando le Tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, nonché la basilica di Santa Maria Maggiore per momenti di preghiera; infine, questa mattina ha partecipato alla celebrazione privata della Messa di Papa Francesco. Nei giorni precedenti la delegazione ha avuto incontri con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, il prefetto e i superiori della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli con i quali “è stata esaminata largamente la penosa situazione della Chiesa in Ahiara”, si legge nel comunicato. Nell’udienza di oggi Papa Francesco, “dopo attenta valutazione, ha parlato della non accettabilità della situazione in Ahiara e si è riservato di prendere gli opportuni provvedimenti”.