Papa Francesco: domani pomeriggio inaugura la sede romana di “Scholas Occurrentes”

Domani, alle ore 17, il Papa inaugurerà la sede romana di Scholas Occurentes, nel Palazzo San Calisto, zona extraterritoriale vaticana nel quartiere romano di Trastevere. Scholas Occurrentes (in latino: scuole che si incontrano) è un progetto educativo che trova le sue radici nei programmi “Escuela de vecinos” ed “Escuelas hermanas”, promossi a Buenos Aires dal 2001 da Jorge Mario Bergoglio quando era arcivescovo della diocesi argentina. Attualmente è strutturata come una rete mondiale di scuole che condividono i loro beni, avendo obiettivi comuni e con speciale attenzione ai bambini con minori disponibilità economiche. A oggi, Scholas Occurrentes è diffusa in più di settanta Paesi dei cinque continenti. Il 15 agosto del 2015 Francesco, con un chirografo, ha dato a questa iniziativa la personalità giuridica di Fondazione pontificia.