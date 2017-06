Panama: vescovi in Vaticano per la Visita ad limina. “Sguardo sulla Gmg 2019”. Edizione panamense dell’Osservatore Romano

I vescovi panamensi proseguono oggi la Visita ad limina in Vaticano e vengono ricevuti in udienza, uno ad uno, da Papa Francesco a partire dalle ore 11. Secondo il presidente della Conferenza episcopale (Cep), mons. José Domingo Ulloa Mendieta, arcivescovo di Panamá, questa visita “ha una componente speciale, perché è orientata alla Giornata mondiale della Gioventù del 2019. La visita dei vescovi, informa mons. Ulloa, è anche l’occasione per il lancio dell’edizione speciale per Panama dell’Osservatore Romano. Il Paese centroamericano avrà così uno strumento privilegiato d’informazione che attualmente in America Latina vanta solamente l’Argentina.