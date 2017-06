Missioni: Sacrofano, Consiglio nazionale. “Sognate anche voi questa Chiesa”. Interventi di Beschi e Galantino

Si svolge a Sacrofano il Consiglio missionario nazionale che precede il 9° Convegno nazionale dei direttori e delle equipe dei Consigli missionari diocesani, dal titolo “Sognate anche voi questa Chiesa” per una progettualità missionaria alla luce dell’Evangelii gaudium. L’evento andrà avanti da oggi fino al 10 giugno. Monsignor Francesco Beschi, presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, è intervenuto stamani al Consiglio missionario, presentando ufficialmente alla platea il nuovo direttore del Cum di Verona. “Il Cum – ha detto monsignor Beschi – fa un servizio che oggi è più necessario di prima. E questa può essere occasione di rilancio” dell’opera di formazione missionaria dell’istituto. Il futuro del Centro unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese (Cum) è tra i temi dibattuti oggi dal consiglio. La fondazione Missio darà poi avvio al Convegno che vedrà i relatori e i Cmd riflettere assieme sui temi dell’uscire, progettare e sognare una Chiesa in missione permanente. Nella struttura della Fraterna Domus di Sacrofano sono arrivati duecento partecipanti all’evento, provenienti da tutti i centri missionari diocesani d’Italia.

Il tema è quello dell’individuazione di nuovi ambiti di azione e rilancio di strategie missionarie sia in Italia che nel resto del mondo, in stretto accordo con i centri missionari diocesani e le Chiese locali. La riflessione è affidata in apertura dei lavori a monsignor Francesco Beschi, che riprenderà le fila del convegno di Firenze “per un rinnovato impulso missionario delle Chiese locali in Italia”. A seguire, monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, introdurrà un discorso sulla Missio ad gentes alla luce dell’Evangelii gaudium.