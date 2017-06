Missione: mons. Beschi (Cei), “un poliedro vivente”. Parole d’ordine “uscire, progettare, sognare”

La missione è “un poliedro vivente in cui le facce non sono definite per sempre perché i soggetti missionari si ampliano o vivono contrazioni o ne nascono di nuovi in un continuo dinamismo”. “Una ricchezza plurale che sa ritrovare motivi di unità”. Lo afferma mons. Francesco Beschi, presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese e della Fondazione Missio, nel suo saluto di apertura del 9° Convegno nazionale dei direttori e delle equipe dei Centri missionari diocesani (Cmd), “Sognate anche voi questa Chiesa. Per una progettualità missionaria alla luce dell’Evangelii Gaudium”, che si apre oggi a Sacrofano (Roma) per iniziativa dell’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, della Fondazione Missio e del Centro unitario missionario (fino al 10 giugno). “Questo convegno – spiega il presule – non riguarda soltanto i direttori dei Centri missionari diocesani e i responsabili regionali, ma tutte le persone che formano le equipe di questi centri”. Per mons. Beschi, “i centri missionari diocesani si pongono come uno snodo di assoluto rilievo. In non poche diocesi d’Italia il centro missionario ha un’ampia storia nella quale l’intreccio di diverse passioni è stato di grande rilievo”. “Penso – dice – alla Pontificie opere e agli istituti missionari”. “Siamo in un momento di passaggio. I soggetti chiamati a questo appuntamento sono decisivi per l’impegno missionario in Italia, per la loro storia e il radicamento profondo nelle nostre diocesi”. Pur non nascondendo fatiche e responsabilità dei Cmd, mons. Beschi richiama il vademecum per la missione in Italia e invita a rileggerne le indicazioni “alla luce delle reali e non disattese possibilità di ciascuna delle nostre diocesi”. Di qui tre parole d’ordine: “Uscire, progettare, sognare”. Annunciato a ottobre il primo festival della missione a Brescia.