Media: Tv2000, boom ascolti in primavera +12,3%. Al mattino 7ª tv nazionale

Crescono gli ascolti di Tv2000 nella stagione primaverile 2017 chiusa con un +12,3% nel totale della giornata (7:00/2:00) con una media dello 0,82% di share che rappresenta la miglior performance stagionale di sempre.

Significativi riscontri si evidenziano nel daytime che segna un +14,1% rispetto alla primavera dello scorso anno: in particolare, la fascia del mattino (07.00-12.00) registra un 2,31% di share medio pari a un +40% sul 2016, posizionandosi come settima rete nazionale al pari di Italia1 e superiore alle emittenti digitali rilevate, grazie alle performance dei programmi “Bel Tempo si Spera” 1ª parte (1,67%), la Santa Messa (3,91%), “Bel Tempo si Spera” 2ª parte (3,1%), “Il mio medico” (1,90%) e “Quel che passa il convento” (1,22%).

In crescita anche la fascia 12:00/15:00 con un +41% sul 2016 grazie all’edizione del Tg2000 (+50%) e la programmazione della telenovela “Topazio” che con lo 0,72% raddoppia i dati dello scorso anno. Si consolida la fascia 15:00/18:00 che chiude la stagione sfiorando l’1% di share medio grazie alla diretta del contenitore pomeridiano “Siamo noi”, del “Diario di Papa Francesco” e del “Mondo Insieme” di Licia Colò.

Nel prime time (21:30/23:30) l’emittente della Cei cresce del 15,2% con uno share medio dello 0,53%, grazie ad una programmazione diversificata tra cinema, produzioni e serie tv.

La domenica con i film religiosi si registra lo 0,8% medio con quasi 200 mila telespettatori; il martedì con la nuova produzione di “Buonasera Dottore” una media delle 0,6% e 150mila telespettatori medi (con un picco il 28 marzo 2017 con oltre 200mila e lo 0,75% di share medio).

Il giovedì il nuovo programma di Michele La Ginestra “Il programma del secolo” presenta uno share medio in linea con il dato del prime time. Il venerdì con la programmazione cinematografica share medio dello 0,84% incrementando del 55,5% il dato del 2016.

La programmazione della serie “Orgoglio e Pregiudizio” in onda tra aprile e maggio raggiunge l’1% di share media e il sabato la serie tv ‘Poirot’ ottiene uno share medio dello 0,8% con un picco il 6 maggio 2017 all’1%.

Ottimi riscontri si evidenziano anche dall’informazione di Tv2000 in cui la rassegna stampa della mattina cresce del 9%, il Tg2000 delle 12:00 del 50% e quello delle 18:30 consolida l’ascolto del 2016 mentre la nuova edizione delle 20:30 registra un incremento del 23,5% dalla data di partenza del 7 novembre 2016.

L’offerta digital di Tv2000 è in costante crescita dove sono state raggiunte oltre 18 milioni di pagine viste sullo streaming con 12 milioni di utenti unici; oltre 2 mila i contatti settimanali su Paper.li, il quotidiano online che ogni sera aggrega i contenuti di giornata di Tv2000; sui contenuti aggregati prosegue l’esperienza di web storytelling del sito WebDoc, che nell’ultimo mese ha superato i 5 mila contatti. Il profilo Twitter registra 26.600 followers mentre la fan page di Facebook ha oltre 240 mila like. Tv2000 infine ottiene oltre 70 milioni di visualizzazioni su You Tube, grazie anche alle sue App.