Irlanda: attacco alla moschea di Galway, la solidarietà dei responsabili di tutte le Chiese cristiane

I leader delle Chiese cristiane di Galway si stringono in solidarietà alla moschea di Masjid Maryam nella città di Galway che è stata oggetto di un’aggressione: il lancio di un sasso che, dopo aver frantumato una finestra, è stato scaraventato all’interno dove le persone erano in preghiera per il Ramadan.

“In modo inequivocabile e senza esitazione – si legge in un messaggio di solidarietà sottoscritto da tutti i leader delle Chiese cristiane – condanniamo il recente attacco alla moschea. Il fatto che ciò sia avvenuto durante il mese sacro musulmano di Ramadan e durante le preghiere nella moschea, rende questo atto ancora più criminale e scandaloso. La nostra città ha sempre goduto di eccellenti relazioni interreligiose. Questo attacco serve a incoraggiare la nostra determinazione e la decisione delle nostre comunità di fede a lavorare e pregare affinché queste relazioni vengano ulteriormente approfondite. In questo momento difficile, insieme offriamo il nostro pieno sostegno all’imam Ibrahim Ahmad Noonan, all’Associazione musulmana Ahmadiyyan irlandese e ai nostri fratelli e sorelle musulmani qui a Galway e in tutta l’Irlanda”.