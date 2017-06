Diocesi: Vicenza, domenica 11 assemblea degli insegnanti di religione di tutte le scuole

“Dove vai scuola italiana? Società, scuola e Irc con uno sguardo al domani”. Questo il titolo della mattinata che gli insegnanti di religione cattolica di tutte le scuole della diocesi di Vicenza vivranno domenica prossima, 11 giugno, a Villa San Carlo di Costabissara. L’assemblea diocesana degli Idr – informa la discesi – si celebra per la XXVII volta al termine dell’anno scolastico e si presenta in una modalità nuova, non più caratterizzata da una relazione frontale, ma da tre laboratori esperienziali in cui gli insegnati potranno confrontarsi sul proprio lavoro a partire da input diversi: video, testimonianze, riflessioni sulla scuola, la società e il ruolo specifico dei docenti di religione cattolica.

Dopo l’accoglienza, alle ore 9 inizieranno i lavori con il saluto del direttore dell’Ufficio diocesano per l’Irc, mons. Antonio Bollin, che considera questa giornata al termine dell’anno scolastico come “un momento di serenità, di fraternità, di formazione condivisa e di vera comunione ecclesiale per tutti i docenti”. Dopo i lavori di gruppo, l’assemblea procederà anche con l’elezione per il rinnovo dei rappresentanti zonali nella Commissione diocesana per l’Irc, organo costituito per ascoltare le necessità dei docenti e individuare scelte e linee di indirizzo per l’insegnamento della materia. I lavori si concluderà con la celebrazione della Messa ed un momento conviviale.