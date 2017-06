Diocesi: Vicenza, 23 giovani in missione a luglio e agosto

Ventitré giovani vicentini, tra i 19 e i 30 anni, andranno in missione, nei mesi di luglio e agosto, in alcuni Paesi come Brasile, Mozambico, Burundi, Congo, Ecuador, Sierra Leone e Indonesia. Sarà il momento conclusivo di un percorso di formazione, durato un anno, dal titolo “Insieme per la missione”, coordinato da padre Luciano Bicego, saveriano e responsabile del progetto che coinvolge la diocesi di Vicenza e i maggiori istituti missionari del territorio. “Ogni giovane ha una sua storia – commenta padre Bicego – e si avvicina a questa esperienza con motivazioni molto diverse che vengono poi rafforzate e purificate durante i mesi di formazione che precedono il viaggio. Per tutti l’esperienza della missione diventa occasione di cambiamento e di maturazione. Oltre a fare qualcosa per gli altri, ciò che conta è andare e vedere la vita dei poveri e delle persone che cercano di prendersi cura di loro. E questo porta molta ricchezza non solo alla loro vita, ma poi di riflesso anche al nostro territorio e alla nostra Chiesa”. Il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, incontrerà i giovani che partiranno per la missione nella chiesa parrocchiale di Cresole, sabato alle 20.30. Durante una veglia di preghiera conferirà loro la benedizione e il “mandato missionario”.