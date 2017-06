Diocesi: Terni-Narni-Amelia, nuovo centro per minori stranieri non accompagnati

Il 10 giugno alle ore 17.30 avrà luogo l’inaugurazione del centro per minori stranieri non accompagnati dai 16 ai 18 anni, situato presso il palazzo Ercolani di Amelia, sede della Cittadella della Solidarietà “Mons. Sandro Bigi” della Caritas diocesana e associazione di volontariato San Martino. L’inaugurazione del centro per minori stranieri non accompagnati vuol essere un’occasione d’incontro con la città e le istituzioni locali per riflettere sulla situazione dei minori stranieri in Italia e nel contesto territoriale. Interverranno: mons. Giuseppe Piemontese, vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia; Angela Pagliuca, prefetto di Terni; Laura Pernazza, sindaco di Amelia; Daniela Di Capua, direttrice Servizio centrale per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio Immigrazione di Caritas italiana; Luca Antonini, architetto. Modera: Ideale Piantoni, direttore della Caritas diocesana di Terni. Il centro per minori stranieri non accompagnati costituisce un altro tassello della struttura caritativa diocesana rappresentata dalla Cittadella della solidarietà di Amelia, che già ha attivo al suo interno, dal luglio 2016, l’Emporio solidale per la zona di Narni e Amelia. La Cittadella della solidarietà chiamata anche “Ospedaletto” è ospitata in un edificio settecentesco adiacente la parrocchia di San Francesco ad Amelia, in quello che fu l’“Ospedaletto” rifugio per poveri e pellegrini fin dal XVI sec., come dice un’epigrafe latina murata sulla facciata, ritenuto uno dei più antichi d’Italia. Nella struttura saranno presto attivate anche una sartoria per donne immigrate, un appartamento per i minori stranieri non accompagnati che compiono i 18 anni e si apprestano ad andare in autonomia e una piccola ospitalità per i pellegrini che transitano in Amelia. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi organizzati per il ventennale dell’associazione di volontariato San Martino.