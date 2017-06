Diocesi: Terni, il Film Festival si gemella con il “Corto Weekend” di Luino

Una delegazione di “Popoli e Religioni – Terni Film Festival” sarà nel prossimo weekend a Luino per partecipare alla terza edizione festival “Corto Weekend” di cui è direttore artistico Francesco Salvi. Si amplia così la collaborazione del Terni Film Festival che è già gemellato con “Le Giornate del Cinema e Riconciliazione” di Notre Dame de La Salette in Francia, i festival “Sacrofilm” di Zamosc in Polonia, “Religion Today” di Trento, “Le vie del cinema” di Narni, il “Perugia Social Film Festival”, il “Festival del cinema di Spello” e l’“Umbria Film Festival” di Montone. Il “Corto Weekend” – si legge in una nota – “è un festival unico nel suo genere: i film in gara, infatti, vengono scritti, girati e montati durante il festival stesso, tra il venerdì sera (quando si aprono le buste con le indicazioni per i videomaker) e la domenica sera quando si svolgono le proiezioni”. “Il regolamento – prosegue la nota – prevede infatti che tutti i film debbano essere interamente girati a Luino durante le giornate del festival e debbano contenere alcuni elementi che vengono svelati durante la serata di apertura e il direttore artistico guida i concorrenti con indicazioni e consigli sulla realizzazione della propria opera”. Il tema centrale di quest’edizione della kermesse sarà il rispetto per l’ambiente. “La direzione artistica di ‘Popoli e Religioni’ selezionerà tra tutti i lavori prodotti uno da proiettare nel corso della tredicesima edizione del Terni Film Festival, in programma a Terni dall’11 al 19 novembre”. Oltre al concorso dei cortometraggi, Corto weekend – che si apre venerdì 9 giugno per concludersi domenica 11 – vedrà anche la partecipazione dei disegnatori Silver e Bruno Bozzetto.