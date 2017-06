Diocesi: Ragusa, sabato 10 giugno il primo incontro di “#abitareilsociale” sull’“Agricoltura domani”

Sarà “Agricoltura domani. Protagonisti di noi stessi” il tema dell’incontro che si terrà sabato 10 giugno, a Ragusa, per iniziativa dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Ragusa. “La crisi ha colpito principalmente il pilastro portante dell’economia della nostra provincia: l’agricoltura”. “Dal confronto tra l’Ufficio diocesano dei problemi sociali e il lavoro (Psl) e il Consiglio pastorale vicariale di Vittoria – spiega il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta – scaturisce l’idea di intraprendere un percorso di trasformazione/formazione culturale, convinti che condivisione, solidarietà e comunità possano rappresentare gli ingredienti utili ad affrontare questo grave momento storico”. “Siamo sicuri che se il cambiamento deve esserci – afferma il direttore dell’Ufficio Psl diocesano, Renato Meli – deve iniziare da ognuno di noi e di conseguenza interessare tutti gli attori coinvolti nella filiera agricola, soprattutto i più deboli, così da trasformare quella che oggi viene vista e vissuta come crisi in una nuova opportunità”. “Sarà un cammino sicuramente lungo- aggiunge – ma necessario, secondo la logica del seminatore, occorre spargere i semi per tempo se si vorranno raccogliere frutti buoni nel futuro”. Sabato, a partire dalle 17.30 presso il Golden Hall, dopo i saluti di mons. Cuttitta e dei rappresentanti delle Istituzioni, interverranno Renato Meli su “Abitare il sociale” e Carlo Dellasega, esperto di cooperazione, su “Cooperare per competere. Strumenti per un localismo intelligente”. Verranno esposte anche esperienze locali e si chiuderà con la presentazione di una proposta.