Diocesi: Pavia, sabato 10 giugno convegno delle Caritas parrocchiali. Don Crotti (Caritas diocesana), “occasione per camminare davvero insieme”

Sarà la Cappella del Sacro Cuore, a Pavia, ad ospitare sabato 10 giugno, con inizio alle 9, il convegno delle Caritas parrocchiali della diocesi pavese. Sarà “un’occasione che come diocesi vogliamo vivere per camminare davvero insieme nell’ascoltare, osservare e discernere i tanti modi con cui i poveri sollecitano, chiamano e richiamano le nostre comunità a rispondere al loro grido di aiuto”, spiega il direttore della Caritas diocesana, don Dario Crotti, in un editoriale pubblicato sull’ultimo numero del settimanale “Il Ticino”. “Siamo partiti a inizio anno pastorale da alcuni momenti chiave: incontrare e ascoltare chi nelle nostre comunità parrocchiali e vicariati, anima il servizio alla Carità, ascoltando, accompagnando e vivendo gesti concreti di prossimità a chi è in difficoltà”, prosegue don Crotti, rilevando che “da questi incontri, apprezzati soprattutto perché ci si è conosciuti meglio, è nato il desiderio di mettere a confronto le proprie esperienze, modalità operative ma anche e soprattutto di ripartire dalle radici comuni che animano la carità: la Parola, l’eucarestia, la misericordia ricevuta e ridonata, la preghiera”. “Gli interventi del convegno – aggiunge il direttore – cercheranno non tanto di dare risposte immediate e soluzioni, ma di favorire una conversione di sguardo circa il senso della testimonianza della Carità nelle nostre comunità parrocchiali”. Dopo la preghiera iniziale presieduta dal vescovo diocesano, monsignor Corrado Sanguineti, interverranno alcuni rappresentanti dei vicariati per la Caritas parrocchiale e don Giovanni Perini, direttore della Caritas di Biella, che “racconterà l’esperienza del lavoro fatto nella sua diocesi per far crescere le Caritas parrocchiali”.