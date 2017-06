Diocesi: Modena, sabato mons. Castellucci ordina tre nuovi sacerdoti

Tre nuovi sacerdoti nella diocesi di Modena. Saranno ordinati dal’arcivescovo, mons. Erio Castellucci, sabato, alle 20.30, in cattedrale. Si tratta di Giacomo Aprile, 27 anni, che ha maturato la sua vocazione nella parrocchia della Sacra Famiglia, Simone Cornia, 29 anni, e Federico Ottani, 26 anni, cresciuti a Santa Teresa. Tutti sono accomunati da un cammino compiuto nelle loro comunità di origine. Giacomo Aprile ha seguito il percorso vocazionale del seminario, ma ha vissuto anche esperienze di missione in Africa e con le Case della Carità, completando poi gli studi a Gerusalemme. Prima della sua ordinazione sacerdotale, ricorda le parole del profeta Geremia: “Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele”. Così dice: “Davanti a un amore così grande, come quello del Signore, non si può che rispondere: sì”. Simone Cornia ha scoperto la sua vocazione dopo il diploma da ragioniere. “Grande è la consapevolezza che è Dio a iniziare e a portare a compimento quest’opera racconta -. Lui chiama, Lui accompagna, Lui conduce alla meta. Anzi è Lui la meta”. Non solo la stessa parrocchia, ma anche un percorso di fede analogo, lo accomuna a Federico Ottani, che ha scelto di entrare in seminario subito dopo essersi diplomato: “A pochi giorni dall’ordinazione – dice quest’ultimo – il sentimento più forte è di gratitudine al Signore per la sua fedeltà. L’ordinazione presbiterale è semplicemente la risposta al suo amore”.