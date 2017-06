Diocesi: Milano, domenica 11 al Refettorio Ambrosiano l’ottavo incontro della rassegna “Prendi il libro e mangia!”

Pochi giorni fa il Refettorio Ambrosiano ha compiuto due anni e per l’istituzione milanese è tempo di bilanci. Il ristorante solidale, creato dallo chef Massimo Bottura e realizzato da Caritas ambrosiana con l’obiettivo di trasformare le eccedenze di Expo in mensa per i poveri, veniva aperto il 4 giugno del 2015 in occasione dell’Esposizione universale dedicata al tema “Nutrire il pianeta”. E da allora è diventato il punto di riferimento di una filiera del recupero grazie alla quale il cibo destinato ai rifiuti viene rimesso in circolo. In questi anni l’ente diocesano, anche una volta smantellati i padiglioni di Rho, ha proseguito il suo cammino nel recupero delle eccedenze: il risultato è che ogni settimana due quintali di frutta e verdura destinati al macero vengono rimessi nel circuito della solidarietà grazie a un accordo tra i Mercati Generali di Milano e Caritas Ambrosiana. Questi alimenti vengono cucinati per i circa 90 ospiti assistiti ogni sera dall’ente caritativo, mentre un’altra parte viene portata a Lecco dove la cooperativa “Il Grigio” la trasforma in conserve e minestre surgelate. “Dall’inizio della crisi le richiese di aiuti alimentari sono aumentate del 30% – osserva Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana -. Questa esplosione di domanda ci ha costretto a riorganizzarci e a trovare un modo nuovo di approvvigionamento delle parrocchie che rischiavano di venire sopraffatte o di spendere tutte le loro risorse per la distribuzione di cibo”. Domenica 11 giugno, alle 19.30, al Refettorio Ambrosiano andrà in scena l’ottavo incontro della rassegna “Prendi il libro e mangia!”, dove alcuni ospiti illustri proporranno l’ascolto di testi proclamati durante la cena. L’iniziativa è intitolata “Riforma e creazione” e ha come ospite don Albino Bizzotto, prete e fondatore dell’associazione nazionale di volontariato “Beati i costruttori di pace”. L’ingresso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento posti. Per iscriversi all’evento si può scrivere una mail a: iscrizioni@perilrefettorio.it; oppure chiamare il numero 380.8922240.