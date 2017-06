Costituzione: Centro studi Livatino, all’Università europea di Roma domani un workshop per una “riforma formato famiglia”

“Costituzione: ripartiamo dalla famiglia. Proposte per una riforma a misura d’uomo: è il titolo del workshop organizzato dal Centro studi Livatino. L’iniziativa si svolge domani all’Università europea (Via degli Aldobrandeschi 190), a partire dalle ore 15. Le relazioni introduttive saranno svolte da Emanuele Bilotti, ordinario di Diritto privato e coordinatore del corso di laurea in Giurisprudenza nell’ateneo ospitante, dal consigliere Alfredo Mantovano, magistrato, e da Filippo Vari,ordinario di Diritto costituzionale. Il workshop punta a riflettere, all’indomani di una riforma costituzionale – quella bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016 – che manifestava ostilità verso i corpi intermedi, sulle linee guida di una modifica della nostra Carta fondamentale che abbia tra i suoi fondamenti l’istituto familiare, in tutte le sue articolazioni: una “riforma formato famiglia”, che ispiri “una legislazione finalmente pro family dall’apertura alla vita alla libertà di educazione, dai profili fiscali a quelli relativi alle esigenze primarie di un nucleo familiare”, si legge nella presentazione dell’iniziativa.