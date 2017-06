Consiglio d’Europa: inaugurato a Berlino Istituto europeo per arti e cultura rom. Junghaus (direttore), “sfida ai pregiudizi”

(Strasburgo) È stato inaugurato oggi a Berlino un nuovo istituto “al fine di stabilire la presenza artistica e culturale di 12 milioni di rom in Europa, destinato a mostrare la vera immagine dei rom”. Lo rende noto il Consiglio d’Europa, che prosegue con una nota: “Il nuovo Istituto europeo per le arti e la cultura rom (Eriac) ha sede nella capitale tedesca e sarà guidato da artisti, attivisti e intellettuali rom”. È stato inaugurato con l’apertura di una mostra artistica, “i cui protagonisti sono artisti rom provenienti da otto Paesi, esprimendo pertanto la volontà del nuovo Istituto di creare uno spazio per pensatori e artisti rom sottorappresentati nella prevalente cultura e arte europea”. Timea Junghaus, direttore esecutivo dell’Istituto, ha dichiarato: “L’Istituto europeo per le arti e la cultura rom sarà il centro per l’espressione personale dei rom; espressione che probabilmente sfiderà i pregiudizi e le convinzioni sostenute da lungo tempo. Se pensiamo che al giorno d’oggi solo una delle 10mila opere create da artisti rom nelle collezioni statali è esposta nelle mostre permanenti in Europa, questo ci fa avere un’idea della necessità di un cambiamento”.