Alternanza scuola-lavoro: Firenze, il 9 giugno incontro della Fondazione Giorgio La Pira con gli studenti al termine dei progetti

Si svolgerà venerdì 9 giugno, alle 18 presso la sala Chiostrini di via della Dogana, a Firenze, l’incontro della Fondazione Giorgio La Pira con gli studenti e i referenti dei gruppi scolastici con i quali ha condiviso il progetto di alternanza scuola-lavoro. “Un’esperienza che, tra opportunità e criticità ha consentito – si legge in una nota della Fondazione – una proficua e formativa occasione a vantaggio degli studenti per incamerare conoscenze, esperienze e competenze”. Nel progetto sono stati coinvolti studenti del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, dell’Isis “Galileo Galilei”, dell’Isis “Bertrand Russell – Isaac Newton” e del liceo “Giovanni Pascoli”. Quello di venerdì sarà “un momento dedicato alla condivisione della propria esperienza, nonché alla presentazione dei risultati del lavoro svolto”. Gli alunni del “da Vinci” sono stati protagonisti di un progetto sulla storia del quartiere dell’Isolotto; un gruppo del “Galileo Galilei” ha lavorato all’editing dell’e-book “Igino Giordani e Giorgio La Pira: le virtù e la politica”, appena pubblicato da Polistampa per la collana “Gli elettronici della Badia”. Altri studenti del “Galileo Galilei” hanno svolto un percorso di approfondimento sulla solidarietà a Firenze, quelli del “Bertrand Russell – Isaac Newton” hanno lavorato all’allestimento di un sito internet che la Fondazione dedicherà agli studenti e ai giovani, mentre un gruppo di studenti del “Giovanni Pascoli” è stato coinvolto con un progetto sui diritti di cittadinanza.