Aborto: Forum Famiglie Puglia, “urgente l’applicazione integrale della legge 194, con particolare attenzione alla parte preventiva, vista la gravissima denatalità”

“Ci sembra che l’urgenza pugliese sia quella di un’applicazione integrale della legge 194, con particolare attenzione alla sua parte preventiva, anche in considerazione della gravissima denatalità che affligge la nostra Regione, terz’ultima in Italia per natalità, con conseguenze che si rivelano sempre più importanti sulla sostenibilità di welfare, assistenza, previdenza e ripresa economica. In Puglia, negli ultimi 20 anni, abbiamo avuto un calo medio di nascite di 9mila bambini l’anno: tanti quanti quelli abortiti annualmente”. È quanto afferma il Forum delle associazioni familiari di Puglia in una nota riguardante la proposta di legge “Borraccino” relativa all’attuazione della legge 194/78 in Puglia. Per il Forum, “l’osservazione della realtà abortiva e natale pugliese pone una domanda fondamentale in ordine alle ‘Norme in materia di concreta attuazione in Puglia della legge n.194/78’: quali sono le politiche attive della Regione Puglia miranti a prevenire le interruzioni volontarie della gravidanza, in attuazione degli artt. 2 e 5 della legge 194?”. “È urgente operare per tutelare anche il diritto di divenire madre della donna in difficoltà, ma desiderosa di portare a termine la sua gravidanza”, prosegue la nota, nella quale si sottolinea come “ci sono numerosi interventi da attuare in questa direzione. Il Forum ne ha indicati alcuni nella lettera aperta che aveva indirizzato ai componenti il Consiglio e la Giunta regionale nel dicembre scorso”. “Parliamone. Senza ideologie né paraocchi”, concludono.