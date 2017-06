Violenza sulle donne: domenica 11 giugno a Padova si corre la “Running Hearts” per raccogliere fondi a sostegno di “Casa Viola”

Torna anche quest’anno, a Padova, l’appuntamento con la “Running Hearts”, corsa e marcia non competitiva grazie alla quale “in 3 edizioni sono stati raccolti 30mila euro per le donne vittime di violenza e i loro bambini”. L’iniziativa, promossa da Gruppo Polis, prenderà il via alle 15 di domenica 11 giugno nel Parco Venturini (ex Fistomba) con giochi di una volta e laboratori gratuiti per bambini. Poi, dalle 18, è in programma la corsa lungo due percorsi, uno di 5 e uno di 10 chilometri, “per rispondere alle esigenze di tutti i partecipanti, anche i meno allenati”. Il costo di iscrizione è di 10 euro. “Il ricavato della corsa – spiegano i promotori – è destinato a ‘Casa Viola’, servizio di accoglienza di Gruppo Polis, dedicato alle donne vittime di violenza e ai loro bambini”. “L’abitazione può accogliere fino a 7 donne contemporaneamente e i percorsi individuali hanno una durata di circa 8-10 mesi”, prosegue la nota, evidenziando che “il costo annuale per mantenere questo servizio è di circa 55mila euro annui e i fondi pubblici non sono sufficienti per la copertura di tutte le spese”. “Sono più di 4 mila le persone che in questi anni hanno partecipato alla ‘Running Hearts’ – sottolinea Stefano Zaramella, responsabile fund raising di Gruppo Polis – scegliendo di testimoniare con la loro presenza un messaggio di condanna ad ogni forma di violenza di genere”. Da lunedì 5 giugno, fuori dalla sede del Comune di Padova è stato affisso lo striscione “Questo comune dice no alla violenza sulle donne”. Si tratta della prima tappa di un percorso che, grazie alla collaborazione con Anci porterà questo messaggio a spostarsi nei Comuni di tutto il Veneto fino all’8 marzo 2018.