Solidarietà: Università Europea di Roma, fino al 27 giugno una mostra con i disegni dei giovani in difficoltà

Si chiama “Con i vostri occhi, con le nostre mani” ed è un’esposizione – con ingresso libero – che raccoglie dipinti e disegni, frutto dell’incontro tra giovani in difficoltà e studenti dell’Università Europea di Roma. La mostra sarà visitabile fino al 27 giugno presso la sede dell’Università Europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190) ed è una dei risultati del progetto formativo dell’ateneo, che prevede l’inserimento di attività di responsabilità sociale nel curriculum degli studi, con l’obiettivo di “sensibilizzare lo studente all’esercizio attivo della solidarietà e alla coscienza del valore sociale dell’impegno professionale”. A tal fine – spiegano i promotori dell’iniziativa – vengono stipulate convenzioni con enti, associazioni e organizzazioni “no profit”. Questa mostra di dipinti e disegni è nata in collaborazione con l’associazione culturale “Il Cantiere”, “nata a Roma trentuno anni fa come associazione senza fini di lucro, con fini formativi e informativi di integrazione, prevenzione e inserimento sociale rivolta ai giovani e alle loro problematiche, che insieme a studenti universitari lavorano alle stesse attività. Ciò produce un reciproco effetto trainante, in un lavoro creativo ed espressivo, di ampio respiro solidale e umano”, si legge nella presentazione della mostra, diretta al maestro Giuseppe Brunetti. Questi gli orari di apertura della mostra: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, e il sabato, dalle 8.30 alle 13.30. L’Università Europea di Roma è chiusa la domenica e nei giorni festivi.