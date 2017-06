Solidarietà: frati Assisi, sabato torna “Con il Cuore, nel nome di Francesco”

Tutto pronto per l’evento di solidarietà dei frati di Assisi “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. Venerdì alle 16.30 presso la sala stampa della basilica di San Francesco verrà presentato l’intero cast e le novità di questa edizione. La serata benefica, condotta da Carlo Conti, verrà trasmessa in diretta su Rai1 sabato 10 giugno in prima serata. La città di san Francesco si colorerà di umanità accogliendo e facendo partecipare 28 profughi dei centri accoglienza di Auxilium e della Caritas francescana di Assisi. I profughi provengono da Costa d’Avorio, Guinea, Nigeria, Palestina, Siria, Senegal e Somalia.

All’incontro con i media ci saranno Carlo Conti, conduttore Rai, padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, Amara, Paolo Vallesi e i profughi nigeriani che si esibiranno sul palco sabato sera. Modera padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa.

“Vorremmo far ‘camminare’ questo mondo con due delle virtù care a Francesco, accoglienza e solidarietà – dichiara padre Enzo Fortunato -; siamo certi che quest’anno gli italiani ci aiuteranno a realizzare progetti dal cuore francescano. Protagonisti saranno quattro profughi dei centri accoglienza di Auxilium che per l’occasione si esibiranno sul palco donando agli italiani il loro talento. Vorrei ricordare quello che Papa Francesco ci raccomanda: la solidarietà è animata anche dalla compassione, farci carico delle storie degli altri”. Info: www.conilcuore.info