Salute: De Palo (Forum), “siamo riusciti a ideologizzare anche i vaccini dei nostri figli. Le famiglie chiedono chiarezza e coinvolgimento”

“Il problema non è vaccini sì, vaccini no. Il problema è il sistema coercitivo che lo Stato ha dovuto reintrodurre perché non è stato in grado di comunicare ai cittadini l’importanza delle politiche vaccinali e che finisce per togliere fiducia nei genitori”: è la riflessione, proposta oggi in una nota, da Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. “Il tema è serio e merita serietà e proprio per questo meriterebbe il coinvolgimento delle famiglie che si fidano dei medici, ma che, come primi responsabili della salute dei figli, vogliono capire e sciogliere ogni possibile dubbio – evidenzia il presidente del Forum -. Un decreto inevitabilmente semplifica un tema importante. Siamo convinti invece che, nella maturità delle scelte, si debba parlare in modo chiaro mostrando come il rischio del vaccino sia minore rispetto al rischio del riacutizzarsi di alcune epidemie”.

“Per qualunque intervento sanitario ci fanno firmare un consenso informato che chiarisce e responsabilizza su tutte le possibili controindicazioni. Perché per un vaccino, invece, si ha paura di parlarne?”, si chiede ancora De Palo, per il quale, “la verità è che siamo riusciti ad ideologizzare anche i vaccini dei nostri figli dividendoci in due schieramenti opposti. Le famiglie invece chiedono chiarezza e coinvolgimento, non confusione e direttive coercitive dall’alto, che arrivano a minacciare addirittura la patria potestà”.