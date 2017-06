Repubblica Ceca: il Ministero della Sanità raccomanda ufficialmente alle istituzioni sanitarie il servizio dei cappellani ospedalieri

(Bratislava) – Il Ministero della Sanità della Repubblica Ceca raccomanda ufficialmente a tutte le istituzioni sanitarie, soprattutto ospedali e strutture di ricovero per malati terminali, di offrire ai propri pazienti e clienti i servizi dei cappellani ospedalieri. Un’istruzione metodica di recente pubblicazione contiene le regole e i requisiti di base relativi alla presenza dei cappellani in tali istituti, una cosa notevolmente apprezzata dalla Chiesa Cattolica. “Ho grandi speranze in merito alla prevista costituzione di una commissione professionale che dovrebbe essere incaricata del servizio dei cappellani ospedalieri”, dice il vescovo Jan Baxant, presidente del Consiglio degli operatori sanitari, che opera in collaborazione con la Conferenza episcopale della Repubblica Ceca. Secondo Michal Hrnciarik dell’Associazione dei Cappellani ospedalieri, esiste ancora una vasta gamma di situazioni concrete da sistemare, come il tipo di assunzione o di requisiti sulla formazione dei cappellani, ma “il fatto che i lavori siano in corso e che l’impulso sia stato dato dal Ministero è un buon segno”. I successivi passi che saranno intrapresi dalla Chiesa Cattolica prevedono la costruzione di un sistema di supervisione, speciale formazione e assunzione dei nuovi cappellani ospedalieri e relativi assistenti per coprire tutto il fabbisogno, in modo che gli ospedali “possano essere visti come un luogo in cui c’è la presenza di Dio, un’atmosfera accogliente, oltre che relazioni aperte e rispettose”.