Parità scolastica: mons. Crociata (Cei), “se nel nostro Paese crescerà la libertà di scelta educativa sarà una vittoria di tutti”

Pur essendo la scuola paritaria una componente del sistema scolastico nazionale, il cammino verso la parità piena è ancora incompiuto. “I motivi sono diversi”, afferma in un’intervista al Sir mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università, e del Consiglio nazionale della scuola cattolica (Cnsc). “Un peso considerevole – spiega commentando il documento “Autonomia, parità e libertà di scelta educativa” del Cnsc reso pubblico oggi – l’ha proprio il pregiudizio diffuso secondo cui la scuola paritaria, spesso confusa con la scuola privata, rappresenterebbe una minaccia per la scuola statale, mentre il suo servizio ha carattere pubblico e la rende parte integrante di un sistema scolastico plurale per offerta educativa a cui si accede per libera scelta, come dovrebbe essere una scuola moderna e come è esperienza consolidata in tutti i paesi più avanzati. Pesa pure l’equivoco su costi e benefici che impedisce di riconoscere i vantaggi economici che un sistema plurale già adesso arreca alla collettività”. Al riguardo, il documento avanza proposte concrete che” possono facilmente trasformarsi in iniziative legislative e in forme di riorganizzazione del sistema scolastico”. Il testo, fa notare Crociata, “non parla mai della sola scuola cattolica, ma della scuola paritaria nella sua interezza: è un approccio laico, appunto come è pubblico, ossia aperto a tutti, il servizio che tali scuole svolgono. A beneficiare della loro presenza è tutto il sistema scolastico e l’intera società italiana. I diritti di cui si parla appartengono a tutti: se nel nostro Paese crescerà la libertà di scelta educativa, oggi di fatto mortificata, sarà una vittoria di tutti”. Di qui l’auspicio che “i passi avanti fatti negli ultimi anni, anche a livello politico, proseguano con coraggio ed efficacia crescenti”.