Papa Francesco: udienza, 15mila in piazza. Saluta sottufficiali della Marina

Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro alle 9.20, per il tradizionale incontro del mercoledì a cui oggi partecipano circa 15mila fedeli. Protagonisti, come di consueto, i bambini, tutti con la “mise” estiva visto il caldo che aleggia sulla Capitale, e con il capo coperto da fazzoletti o berrettini. Francesco li ha baciati e accarezzati, sorridendo, facendo fermare a più riprese la “papamobile” lungo l’abituale percorso tra i vari settori della piazza. Molto variopinte le bandiere, tra cui quelle bianco e azzurre dell’Argentina, in rappresentanza di una folta delegazione latinoamericana che comprende anche fedeli provenienti dal Messico e dal Brasile. Singapore, Corea del Sud e Taiwan la “delegazione” asiatica, cui si aggiungono pellegrini da India, Indonesia e Filippine. Per l’America del Nord, sono presenti pellegrini provenienti dal Canada e un folto gruppo a stelle e strisce. Terminato il giro sulla jeep bianca scoperta, Francesco è stato richiamato da un gruppo di allievi della scuola sottufficiali della Marina, con le classiche divise bianche e blu, provenienti da Taranto, e una volta sceso si è fermato a salutarli, lungo la prima fila delle transenne centrali, prima di compiere il tratto a piedi che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato.