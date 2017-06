Incidenti di Torino: domani l’arcivescovo Nosiglia incontra negli ospedali i feriti di piazza San Carlo

Domani, 8 giugno 2017, l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, si recherà in forma privata negli ospedali torinesi per incontrare e farsi vicino alle persone rimaste ferite negli incidenti dello scorso sabato sera, in piazza San Carlo. Ne dà notizia questa sera l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi, fornendo anche un programma di massima: mons. Nosiglia sarà all’ospedale “San Giovanni Bosco” verso le ore 9, alle “Molinette” verso le 10,30 e al “Regina Margherita” verso le ore 11.15.