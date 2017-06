Giornali Fisc: Il Ponte (Avellino), oggi pomeriggio un incontro per la costituzione del Comitato Laudato si’

Oggi pomeriggio, alle ore 17, a Mercogliano, paese dell’Irpinia, si terrà l’incontro per la costituzione del Comitato Laudato si’. L’idea è stata lanciata il 19 maggio, in occasione del convegno organizzato presso la curia, dal settimanale diocesano “Il Ponte”, (associato alla Fisc) per il secondo anniversario dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’. “Il documento che affronta il delicato rapporto dell’uomo con il Creato fa luce sulle emergenze che vive l’intero pianeta: inquinamento, sovra sfruttamento delle risorse, cambiamenti climatici, catastrofi naturali, effetto serra. A tutto ciò si aggiunge ‘una economia sbagliata’, che non pone al centro delle attività il rispetto del Creato e delle Creature che abitano il pianeta”, ricorda una nota, che evidenzia poi come “l’Irpinia sia il più grande bacino idrico dell’intera Italia meridionale”, donando, “da oltre un secolo, l’acqua che sgorga dalle sorgenti alla Puglia (Acquedotto Pugliese), alla città di Napoli e provincia (Arin), all’Irpinia e al Sannio (gestori: Alto Calore Servizi e Gesesa del gruppo Acea)”.

“Nonostante il netto risultato referendario del giugno 2011, con il quale i cittadini votarono a favore della gestione pubblica dell’acqua, sono attualmente in atto ‘manovre’ per privatizzare le gestioni del servizio idrico – rileva la nota -. A tutto ciò si aggiunge anche la delicata questione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali, con gli effetti sulla salute dei cittadini, in particolare anziani e bambini, come si è registrato nella Terra dei Fuochi. Quest’ultimo aspetto è stato richiamato in una recente omelia da Papa Francesco, il quale ha ricordato come sia dovere di ogni credente adoperarsi per la salvaguardia e la custodia del Creato”. È, dunque, “con questo spirito che il settimanale diocesano Il Ponte si è fatto promotore dell’iniziativa che nel pomeriggio porterà alla costituzione del Comitato che porterà il nome dell’enciclica Laudato si'”. Oltre a numerosi cittadini è prevista la partecipazione di rappresentanti delle associazioni, laiche e cattoliche. All’incontro saranno presenti anche padre Alex Zanotelli e don Vitaliano Della Sala.