Germania: card. Marx (Dbk), “la maggior parte dei musulmani vuole vivere in pace”

Il cardinale Reinhard Marx, davanti agli ultimi gravi fatti legati al terrorismo islamico, ha messo in guardia dalle generalizzazioni affrettate: “La maggior parte dei musulmani vuole vivere in pace”, ha detto ieri sera il cardinale, presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), nel corso di un convegno svoltosi ad Echtenach, in Lussemburgo. Secondo Marx è evidente come la maggior parte degli attacchi terroristici avviene nei Paesi musulmani e non in Occidente: ma allo stesso tempo ha criticato il fatto che “Paesi come Arabia Saudita e Qatar hanno tollerato o addirittura promosso le vedute estremiste islamiste”. Per il porporato la tolleranza e l’apertura al dialogo resteranno un compito sociale fondamentale: “Il processo è ben lungi dall’essere completo, perché dobbiamo continuare a partecipare. E penso che i cristiani sono ben preparati per farlo”. Marx a poi aggiunto che “nessuno può negare che, in nome delle religioni, violenza è stata perpetrata; molte guerre erano accompagnate dalla religione, ma bisogna distinguere bene” perché “la religione non è la stessa”. Per il cardinale la questione se le religioni possano contribuire alla pace è “una questione fondamentale per il futuro dell’umanità”. Al convegno ha partecipato anche il presidente emerito del Consiglio delle chiese evangeliche di Germania (Ekd), il vescovo Wolfgang Huber, il quale ha ribadito che “non bisogna fare l’identificazione tra islam e islamismo”.