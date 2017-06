Don Milani: Ruffini (Tv2000), “ha segnato la nostra generazione”. Il 20 giugno il docufilm “Lettera a Don Milani”

“Appartengo a una generazione che ha conosciuto don Milani tra i banchi di scuola. I nostri insegnanti ci facevano leggere ‘Lettera a una professoressa’, la sua pedagogia faceva parte della nostra quotidianità scolastica. E poi l’opposizione alla guerra e la centralità del pacifismo, tutti temi che hanno segnato i ragazzi di quegli anni”. Paolo Ruffini, direttore di rete di Tv2000, presenta al Sir lo speciale dedicato al prete di Barbiana che andrà in onda il 20 giugno in occasione del pellegrinaggio di Papa Francesco sulla tomba del sacerdote toscano. Alle ore 21.05 sarà trasmesso il docufilm “Don Milani” di Ivan Angeli, recuperato dagli archivi storici dell’Istituto Luce: un prezioso documento del 1976 che torna sul piccolo schermo. Alle ore 22.40 sarà, invece, la volta della “Lettera a Don Milani”: docufilm a cura di Laura Perini sulla figura del sacerdote, dal punto di vista dei suoi ex allievi. “Volevamo raccontare il mondo attraverso gli occhi dei ragazzi di allora – spiega Ruffini -, che adesso sono diventati uomini adulti. Qual è la lezione di don Milani che ancora si portano dietro?”. L’intento del documentario è quello di rimettere al centro, senza retorica, la figura di un prete e di un maestro che porta in sé e nella sua pratica pastorale il segno della contraddizione come emblema attualissimo di una Chiesa che si schiera e si fa povera con gli ultimi.