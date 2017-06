Don Mazzolari: Ruffini (Tv2000), “viveva l’opzione per i poveri”. Il 18 giugno andrà in onda “L’uomo dell’argine”

“Mio padre era uno dei ragazzi di don Primo Mazzolari. E così, da piccolo, mi è capitato spesso di incontrarlo. In lui era fortissimo il tema della Chiesa povera. L’opzione per i poveri era vissuta nella quotidianità”. Così Paolo Ruffini, direttore di rete di Tv2000, parla al Sir del film “L’uomo dell’argine – Don Primo Mazzolari” che sarà trasmesso domenica 18 giugno alle 21.30. La messa in onda cade a due giorni dal pellegrinaggio di Papa Francesco sulla tomba del parroco di Bozzolo (20 giugno). “Don Mazzolari ci ha insegnato cosa sia la politica con la ‘p’ maiuscola. E poi come dimenticare la predica su ‘Nostro fratello Giuda’, una lezione sull’importanza di non giudicare”. Il film di Gilberto Squizzato, con Emanuele Fortunati e Maurizio Tabani, racconta la storia di una delle voci più alte del cattolicesimo italiano del secolo scorso: oppositore intransigente del fascismo, precursore del dialogo con i non credenti, ispiratore dell’impegno politico dei cattolici nella Resistenza e nella democrazia repubblicana, anticipatore dei grandi temi del Concilio.