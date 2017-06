Disabilità: Istituto Serafico Assisi, martedì 13 si presenta la mostra di libri e tavole tattili “Aspettando… Tocca a te”

L’Istituto Serafico di Assisi, centro che si occupa di riabilitazione, cura ed educazione di bambini e ragazzi con gravi disabilità fisiche, martedì 13 giugno 2017, presso la Sala del Capitano del Popolo, in piazza del Comune di Assisi, promuove la conferenza stampa di presentazione di “Aspettando…Tocca a te”, una mostra di libri e tavole tattili, unica nel suo genere nel panorama umbro. “I Tibs, Tactile Illustrated Books, – spiega una nota – sono libri pensati per essere ‘letti’ da bambini ciechi e ipovedenti. Rispondono alle esigenze di chi ha un deficit visivo; sono pubblicazioni tridimensionali realizzati con tanti e differenti materiali proprio perché vengono sfiorati con le mani.

Alla conferenza interverranno tra gli altri: Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Pietro Vecchiarelli, responsabile alla produzione dei libri tattili illustrati della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi onlus, Stefania Proietti, sindaco di Assisi, e Claudia Maria Travicelli, assessore ai Servizi sociali del Comune di Assisi.

Nel corso dell’appuntamento verrà presentato, inoltre, il IV Concorso nazionale di editoria tattile illustrata “Tocca a Te!”, manifestazione culturale organizzata dall’Istituto Serafico di Assisi, in collaborazione con la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi onlus, la Fondazione Robert Hollman, con il patrocinio del Comune di Assisi e della Regione Umbria, che si terrà dal 16 al 18 giugno 2016 all’interno del Serafico.