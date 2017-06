Diocesi: Napoli, al via il convegno annuale. “Alloggiare i pellegrini” il tema

“Alloggiare i pellegrini”. Su questa quarta opera di misericordia corporale si incentra l’annuale convegno dell’arcidiocesi di Napoli, “chiamata – si legge in una nota – a riflettere sul cammino di Chiesa e a ritrovare nuovo slancio nell’azione di evangelizzazione”. Si inizia con il consuntivo del percorso fatto in questi ultimi anni per programmare l’attività da sviluppare nel nuovo anno pastorale che avrà inizio il 14 settembre prossimo, con la presentazione e la consegna della lettera pastorale dell’arcivescovo, card. Crescenzio Sepe. L’appuntamento è a Pacognano (Seiano di Vico Equense), nella casa soggiorno dei Salesiani, da oggi a venerdì 9 giugno. Con il card. Sepe e i vescovi ausiliari, mons. Lucio Lemmo, mons. Gennaro Acampa, mons. Salvatore Angerami, si riuniranno i vicari episcopali, i decani, i direttori di curia, i rappresentanti di tutti gli organismi diocesani e dei movimenti ecclesiali. L’incontro si apre oggi pomeriggio con la prolusione del card. Sepe, cui seguiranno delle testimonianze. Domani sul tema “Alloggiare i pellegrini” conferenza del vescovo emerito di Nola, mons. Beniamino Depalma; un focus sui giovani in cammino verso il sinodo e laboratori. Venerdì i risultati dei laboratori e le conclusioni del card. Sepe.