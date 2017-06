Diocesi: Jesi, il 9 giugno convegno di studi su “Giustizia ecclesiastica e società nelle Marche di età moderna”

Sarà dedicato al tema “Giustizia ecclesiastica e società nelle Marche di età moderna” il convegno di studi che si svolgerà a Jesi, venerdì 9 giugno, a partire dalle 9.30, presso l’aula magna della Fondazione Colocci. Si tratta di un’iniziativa promossa della diocesi di Jesi e dell’Archivio di Stato di Ancona nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio documentario e in particolare dei fondi di ambito giudiziario. “Nel corso del trasferimento dell’Archivio storico diocesano di Jesi alla sua nuova sede, avvenuto grazie alle somme messe a disposizione dai fondi dell’8xmille, nel 2012 sono stati ritrovati – si legge in una nota – volumi manoscritti relativi alle cause criminali giudicate dal vescovo risalenti ai secoli XVI- XVIII”. I volumi, prosegue la nota, “sono stati oggetto di una lunga e accurata indagine i cui risultati saranno presentati nel convegno del 9 giugno”. “Come diocesi – spiega don Cristiano Marasca, direttore dell’Archivio diocesano – ci sentiamo onorati di poter ospitare questo evento, su tematiche sicuramente spinose ma che fanno comunque parte della nostra storia e della cui divulgazione non abbiamo paura confidando e conoscendo il rigore scientifico e onestà intellettuale degli studiosi che interverranno al convegno”. Il convegno si articolerà in due sessioni nelle quali verranno anche sviluppate, da alcuni dei più eminenti studiosi e ricercatori italiani, sia le tematiche relative alle aree italiane che quelle specifiche del territorio marchigiano.