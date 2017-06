Diocesi: Civitavecchia-Tarquinia, martedì 13 giugno proiezione in anteprima del kolossal “Messia al cinema “Buonarroti”

Si intitola “Messia” il nuovo kolossal sulla vita di Gesù. L’opera del regista Pietro Giorgetti sarà proiettata in anteprima martedì 13 giugno alle 20,30 presso il cinema “Buonarroti” dei Salesiani a Civitavecchia. Saranno presenti anche il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, mons. Luigi Marrucci, e il vicario episcopale per la pastorale, don Federico Boccacci. All’iniziativa hanno partecipato anche i comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Allumiere e Tolfa, l’Azione cattolica e tante altre istituzioni. Gli attori Giuseppe Scoglio, che interpreta Gesù, e Lara Paolillo, che darà il volto alla Maddalena, hanno scritto i testi partendo dal Vangelo di Giovanni, ma mescolato a brani di altri evangelisti. Il cast è formato principalmente dai giovani dai 18 ai 25 anni. “Crediamo di rappresentare un Gesù diverso, più basato sul racconto storico e anche autenticamente uomo – ha dichiarato il regista -. Una meravigliosa avventura che ci ha arricchito spiritualmente. Nel gruppo ci sono anche attori e collaboratori di altre fedi o non credenti, ma con loro non esistono barriere”.