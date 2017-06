Diocesi: Caritas Terni-Narni-Amelia, il 9 giugno si inaugura la mostra su “Migranti, la sfida dell’incontro”

Sarà dedicata a “Migranti, la sfida dell’incontro” la mostra documentaria che sarà ospitata dal 9 al 18 giugno presso la sede del Dipartimento di Economia di Terni e presso la basilica di San Valentino. La mostra, realizzata per la XXXVII edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli con il patrocinio della fondazione Migrantes, è stata promossa a Terni grazie alla collaborazione tra la Caritas diocesana, la diocesi e l’associazione di volontariato San Martino insieme al Polo scientifico e didattico di Terni, “Laboratorio Idea”, progetto Sprar, progetto Emergenza sbarchi, Arci solidarietà Terni. L’inaugurazione, in programma per le 16.30 di venerdì 9 giugno presso il Chiostro della sede di Terni del Dipartimento di Economia, anticiperà il convegno “La carità nelle radici evangeliche. Solidarietà, immigrazione e accoglienza nel segno dell’economia civile” che si terrà alle 17, in aula 1, con la presentazione delle tesi di laurea di Kasa Erjona e di Mauro Tosi. Interverranno Massimo Curini, delegato del rettore per il Polo scientifico e didattico di Terni, il vescovo di Terni-Narni-Amelia, monsignor Giuseppe Piemontese, Loris Lino Maria Nadotti, presidente del Consiglio di intercorso dei Corsi di studio della sede di Terni del dipartimento di Economia, Ideale Piantoni, direttore della Caritas diocesana, Andrea Baccarelli, rappresentante degli studenti al Consiglio di dipartimento di economia. La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà aperta dal 12 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 18, sabato 17 e domenica 18 presso la basilica di san Valentino.