Diocesi: Bologna, giovedì 8 giugno mons. Zuppi presiede l’assemblea diocesana

Sarà “Chiesa e città degli uomini” il tema dell’assemblea diocesana che giovedì 8 giugno, l’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi, presiederà nella Basilica di san Petronio. Nell’ambito del Congresso eucaristico diocesano, sarà un’occasione nella quale – si legge in una nota – “la Chiesa di Bologna si pone in ascolto e dialogo” invitando alla partecipazione “tutti coloro che che hanno a cuore il bene comune”. “L’arcivescovo ha invitato i membri delle altre confessioni religiose e tutta la comunità civile ad un incontro di riflessione e di ascolto reciproco”, prosegue la nota, spiegando che “l’assemblea è il primo dei due appuntamenti più significativi nell’anno del Congresso: l’altro corrisponderà alle celebrazioni conclusive, dal 17 settembre all’8 ottobre”. Fin dalle 18 sarà possibile fare festa in piazza Maggiore, accompagnati dal Gruppo Sbandieratori Petroniani e dalla Banda Bignardi di Monzuno. Poi, dalle 19.30, prenderà il via l’assemblea diocesana che sarà guidata da Anna Maria Cremonini, giornalista Rai, e Luca Marchi, moderatore del Consiglio pastorale diocesano. Interverranno – alcuni con video – Matteo Marabini, presidente dell’associazione “La strada”, Virginio Merola, sindaco di Bologna, Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria Emilia Romagna, Francesco Ubertini, rettore dell’Università di Bologna, il patriarca caldeo di Baghdad, Louis Raphaël I Sako, e Daniela Aureli, già sindaco e dirigente scolastico a Castiglione dei Pepoli. In programma anche la riflessione di mons. Stefano Ottani, vicario generale per la sinodalità. A concludere l’assemblea sarà l’intervento di mons. Zuppi.