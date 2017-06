Comece: in cantiere una Dichiarazione “sull’avvenire del lavoro”. Prosegue dialogo con Ue su diritti sociali e unione economica

(Bruxelles) Il Comitato per gli affari sociali della Commissione degli episcopati della Comunità europea (Comece), presieduto dal vescovo Gianni Ambrosio, si è riunito a Bruxelles nei giorni scorsi per un confronto con rappresentanti delle istituzioni dell’Ue. I temi all’ordine del giorno – resi ora noti dal sito Comece – sono stati il pilastro europeo dei diritti sociali, i corpi di solidarietà europea e il “documento di riflessione sull’approfondimento dell’unione economica e monetaria” pubblicato il 31 maggio dalla Commissione. Sui primi due temi la Comece si è già espressa esplicitamente: quanto ai corpi di solidarietà l’idea è apprezzata, ma occorre “dotarla rapidamente di un proprio canale di risorse e sviluppare una più ampia strategia in materia di volontariato”, come scriveva la Comece in un documento pubblicato ad aprile. Quanto al pilastro sociale europeo è considerato un “importante passo verso l’obiettivo dei trattati europei di un’economia sociale di mercato”. Con l’incontro del 2 giugno è iniziata ora la riflessione sui temi del rafforzamento dell’unione monetaria. Un altro tema che impegnerà la Comece nei prossimi mesi – è in preparazione una specifica Dichiarazione – è “l’iniziativa sull’avvenire del lavoro” lanciata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (un prossimo incontro sul tema si svolgerà il 28-29 novembre). Alla riunione di lavoro del Comitato Comece sono intervenuti tra gli altri Kai Wynands, capo gabinetto del vice-presidente della Commissione Valdis Dombrovskis, e Max Uebe, capo unità della Strategia per l’occupazione.