Brasile: inizia la preparazione all’Anno del laicato, che si terrà nel 2018

Il 2018 sarà per la Chiesa brasiliana l’Anno del laicato. Per iniziare a preparare tale esperienza è riunita in questi giorni a Brasilia una Commissione formata da cinque vescovi e cinque laici, presieduta da dom Severino Clasen, vescovo di Caçador. L’obiettivo di tale Commissione è quella di pensare una serie di azioni e strategie per animare l’esperienza dei laici in Brasile in vista del 2018. Tra i vescovi presenti a Brasilia c’è anche dom Pedro José Conti, vescovo di Macapa che, in un’intervista pubblicata sul sito della Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (Cnbb), dichiara che “le comunità hanno bisogno della presenza audace dei laici”. Spiega il vescovo: “Il ruolo di questo comitato qui riunito è quello di realizzare un progetto ben organizzato e possibile”, partendo dal fatto che questa è “l’ora dei laici”. Il materiale per le iniziative del 2018 sarà pronto entro novembre. Continua dom Conti: “Sappiamo che i laici costituiscono la maggioranza della Chiesa, ma abbiamo anche bisogno del coinvolgimento di vescovi, sacerdoti e religiosi. Laici e famiglie devono essere inseriti nelle attività della società e della Chiesa”.

Prosegue il vescovo: “Ricordo che l’obiettivo è quello di parlare dei laici come soggetto e non soltanto come semplici collaboratori, come persone che si sentono inviate e hanno acquisito chiarezza sulla propria missione, diventando quindi responsabili nelle loro azioni e parole e costruttori del Regno di Dio”.