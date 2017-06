Austria: Assemblea dei vescovi su Sinodo giovani e sicurezza sociale e nelle chiese

La preparazione per il Sinodo dei vescovi del prossimo anno sui giovani è il tema principale della prossima Assemblea generale della Conferenza episcopale austriaca (Öbk) che si terrà dal 12 al 14 giugno prossimi presso il santuario mariano nazionale di Mariazell, sito tradizionale per l’incontro estivo dei vescovi dell’Austria. Presiederà l’incontro il cardinale Christoph Schönborn, presidente della Öbk e arcivescovo di Vienna. I vescovi dedicheranno un pomeriggio di studio sulle preoccupazioni per la sicurezza sociale e per il problema della sicurezza nelle chiese, come ha spiegato in una nota a Kathpress il segretario generale della Conferenza, mons. Peter Schipka. L’assemblea estiva avrà una forte connotazione mariana e di preghiera, anche per il contemporaneo centesimo anniversario, da poco celebrato, delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima. Così i vescovi affideranno, ancora una volta, il popolo austriaco e la nazione alla Madre di Dio, nel corso di una celebrazione eucaristica, presso la basilica di Mariazell, il 13 giugno alle 11.15: celebrerà il nunzio apostolico in Austria, l’arcivescovo Peter Stephan Zurbriggen. L’Assemblea avrà inizio il 12 giugno alle 15 con una preghiera comune presso l’altare della grazia della basilica di Marizell, e terminerà con la presentazione delle deliberazioni dei vescovi il pomeriggio di mercoledì 14 giugno.