Attacco a Notre-Dame: card. Vingt-Trois (arcivescovo di Parigi), “grazie alle forze dell’ordine che vegliano sulla nostra sicurezza”

L’omaggio oggi del card. André Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi, alle forze dell’ordine, “particolarmente a quelle più esposte che vegliano da mesi sulla sicurezza di migliaia di turisti e fedeli che ogni giorno entrano nella cattedrale”. Lo si legge in un comunicato diffuso questa mattina dalla diocesi di Parigi, all’indomani dell’attacco di ieri pomeriggio a Notre-Dame a Parigi, dove un uomo di origine algerina, Farid Ikken, ha ferito sul sagrato della cattedrale un agente di polizia definendosi “un soldato del Califfato”. L’arcivescovo ringrazia “in modo speciale il poliziotto ferito e i suoi colleghi di pattuglia per la loro reazione” che ha evitato il peggio. E ringrazia “ugualmente l’insieme del personale della cattedrale che ha sostenuto le circa mille persone confinate nella navata centrale e nelle torri di Notre-Dame per più di due ore”.