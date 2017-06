Suor Maria Laura Mainetti: mons. Cantoni (Como), “il nostro auspicio è che il suo cammino verso gli altari sia rapido”

“Il nostro auspicio è che il cammino verso gli altari di suor Maria Laura Mainetti possa essere il più possibile rapido”. È la convinzione espressa al Sir dal vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, in occasione del 17° anniversario dell’assassinio della suora, uccisa a Chiavenna il 6 giugno 2000 da tre ragazze al termine di quello che, loro stesse, definiranno come una sorta di rito satanico. “Personalmente – ha proseguito il vescovo – ho preso contatti con la Congregazione per le Cause dei Santi e speriamo nel proseguo del cammino verso la beatificazione”. Il vescovo non sarà presente oggi alle celebrazioni in corso a Chiavenna, per impegni pastorali, ma ha assicurato la vicinanza nella preghiera. Tra i sacerdoti e i fedeli radunati nella collegiata di San Lorenzo ci sarà, invece, mons. Ambrogio Balatti, arciprete di Chiavenna all’epoca dei fatti. “Quella di suor Maria Laura – racconta mons. Balatti – resta una testimonianza indelebile, un atto eroico di carità e fede. Lei stessa, quando si rese conto di essere stata attirata con l’inganno nel luogo dove poi sarebbe stata uccisa (una delle ragazze la contattò dicendo che era rimasta incinta a seguito di una violenza subita, ndr), falliti i tentativi di far desistere le tre ragazze, chiese perdono a Dio per il loro gesto”. “Le ragazze – continua il sacerdote – volevano dimostrare che il male era più forte del bene, in realtà hanno incontrato una suora che incarnava la forza dell’amore e non sono riuscite a vincerlo”. L’omicidio della religiosa scosse profondamente l’animo della cittadina alpina tanto che, ancora oggi, ricorda il sacerdote, “ci sono persone che vorrebbero dimenticare per sempre quella pagina di storia, considerata una macchia per la comunità”. “Accanto a queste però – conclude mons. Balatti – ci sono anche tanti fedeli devoti che pregano e già si affidano all’intercessione di suor Maria Laura”.