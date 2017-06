Suor Maria Laura Mainetti: a 17 anni dall’omicidio, sarà ricordata oggi con una serie di iniziative

Il 6 giugno 2000, esattamente 17 anni fa, veniva uccisa a Chiavenna suor Maria Laura Mainetti, superiore della Comunità locale delle Figlie della Croce. L’assassinio è avvenuto per mano di tre ragazze allora adolescenti che l’avevano attirata, con una finta richiesta di aiuto, in un luogo appartato delle città. Suor Maria Laura, al secolo Teresina, aveva 61 anni e aveva dedicato tutta la sua vita all’educazione dei più piccoli tanto che, dopo al sua morte, le è stato intitolato l’oratorio cittadino. La religiosa sarà ricordata oggi, a partire dalle 16.30, con la preghiera del Rosario e la recita dei Vespri nella collegiata di San Lorenzo, dove sarà celebrata anche la Messa. I diversi momenti saranno trasmessi in diretta da Radio Maria. Alle 20.30, nella sala del Cinema Victoria, sempre a Chiavenna, interverrà Francesca Consolini, postulatrice della causa di beatificazione di suor Maria Laura.