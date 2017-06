Sport: Pigozzi (rettore Foro Italico), “c’è molta retorica educativa, si parla molto di valori e poco di virtù”

“Nel mondo dello sport c’è molta retorica educativa: si parla molto di valori e poco di virtù”. È l’analisi di Fabio Pigozzi, rettore dell’Università “Foro Italico” di Roma, intervenuto oggi alla presentazione, presso l’Università Lumsa, del n. 75 della rivista “Pedagogia e vita”, edita dalle Edizioni Studium e rinnovata nell’assetto, nella periodicità e nei suoi direttori. “Lo sport ha delle virtù intrinseche – l’inclusione, la democrazia, la pace – ma si tratta di virtù e valori che non si manifestano mai da soli, perché necessitano di un lungo processo di estrinsecazione e di esemplificazione che spetta alla famiglia, in primo luogo, portare a compimento”, ha detto il rettore, riferendosi al tema del primo numero del 2017, dedicato a “Sport e educazione”. “Lo sport ha un capitale umano straordinario”, ha proseguito Pigozzi sulla scorta della sua esperienza a capo dell’unico ateneo in Italia, e uno dei tre in Europa, dedicato esclusivamente alle scienze motorie e sportive: “Se ben utilizzato, può essere, se non una panacea, un modo per risolvere molti problemi – sociali, educativi, economici – che colpiscono la nostra società”. Di qui l’importanza della ricerca “sia teorica che sperimentale”, e dei corsi di “pedagogia dello sport” introdotto dall’ateneo per la prima volta in Italia, e trasversali ad ogni disciplina.