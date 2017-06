Spiritualità: Paoline Audiovisivi, sarà presentata a Roma il 15 giugno l’opera rock “Il Messia”

Sarà presentata ufficialmente, il 15 giugno, presso il piazzale della basilica Regina Apostolorum di Roma, l’opera rock “Il Messia”, edita da Paoline Audiovisivi. Una manifestazione che vedrà la presenza dell’autore Daniele Ricci, insieme a Gregorio Puccio, direttore artistico del progetto, e Livia Sabatti, responsabile di Paoline Editoriale Audiovisivi. Sul palco si alterneranno i cantanti che hanno prestato le loro voci ai personaggi del musical: Francesco Baggetta (Gesù di Nazaret), Raffaella D’Ubaldi (Maria), Andrea Casali (Giovanni il Battista) e Claudia Bertè (Marta), insieme all’attore Angelo Blasetti, che leggerà alcuni brani, e ai ballerini di Arena Artis di Chioggia, che offriranno un primo assaggio dello spettacolo che è in preparazione. La serata, presentata da Antonella Mattei, avrà inizio alle ore 21.

Con questo progetto l’autore Daniele Ricci torna a proporre una nuova opera rock, che chiude la trilogia su “Gesù di Nazaret”. “Il Messia” percorre le tappe principali della vita pubblica di Gesù, dal battesimo al fiume Giordano all’ultima cena con gli apostoli. Quella che emerge è la figura di Gesù Messia, il figlio di Dio, portatore per tutti gli uomini di un messaggio di amore, misericordia, pace. Daniele Ricci, ingegnere, autore e compositore, è stato, verso la fine degli anni 70, tra gli iniziatori del cosiddetto “rock sacro”, componendo per i Gen Rosso e Gen Verde alcuni brani noti ancora oggi, come Resurrezione, Te al centro del mio cuore, Vivere la vita. Dagli anni 80 collabora con la casa editrice Paoline, componendo numerosi canti per progetti liturgici e opere teatrali e musicali per ragazzi e giovani.