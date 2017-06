Spiritualità: Paola Braggion nuovo presidente dell’Ofs

Le Fraternità regionali dell’Ordine francescano secolare d’Italia hanno eletto nel fine settimana a La Verna (Arezzo) Paola Braggion nuovo presidente dell’Ofs. Il Capitolo nazionale ha scelto anche il vice presidente, Luca Piras, e i componenti del nuovo direttivo per il prossimo triennio: Donato Mastrangelo, Morena Sacchi, Luigi Gravina, Marina Mazzego, Marcello Allegro e Paola Brovelli. Paola Braggion, nata a Verona l’11 maggio 1965, vive a Milano. Già consigliere regionale Ofs Lombardia e consigliere nazionale nell’ultimo triennio, lavora come magistrato alla nona sezione penale del Tribunale di Milano. “I nuovi consiglieri – si legge in una nota – hanno ricevuto un grembiule, simbolo del servizio di carità, umiltà e prossimità che renderanno alla Fraternità nazionale e a tutte le comunità: un’idea cara a don Tonino Bello, vescovo e terziario francescano, che definiva ‘Chiesa del grembiule’ la Chiesa che serve il suo popolo”. Nel prossimo triennio, aggiunge la nota, “le linee fondamentali del percorso formativo saranno accompagnate dagli inserti all’interno della rivista nazionale ‘Francesco il Volto Secolare’”.