Sant’Antonio di Padova: padre Svanera (rettore basilica), “saremo cristiani efficaci, se usciamo da noi stessi per predicare Cristo crocifisso, con uno stile di umiltà”

“La devozione a Maria è presente lungo tutto l’arco della vita di sant’Antonio ed egli ne parla a più riprese poi nel suo libro dei Sermoni”. Lo evidenzia padre Oliviero Svanera, rettore della pontificia basilica di Sant’Antonio, a Padova, nel suo messagio in occasione della festa del Santo, che si celebra il 13 giugno, nel quale ricorda che l’edizione 2017 del Giugno Antoniano, la tradizionale rassegna di eventi in onore del Santo di Padova, è ispirata quest’anno ai centenari delle apparizioni mariane a Fatima e della fondazione della “Milizia dell’Immacolata” da parte di san Massimiliano Kolbe, il francescano conventuale martire ad Auschwitz.

“Se ci domandiamo perché sant’Antonio è intercessore ascoltato presso il Padre, e al contempo è capace di provocare il cuore di tanti con la sua parola e la sua vita, possiamo rispondere – scrive padre Svanera – che è perché ha imparato da Maria santissima l’umiltà. Ha annunciato il Vangelo vincendo la tentazione del potere, la tentazione della superbia, la tentazione – direbbe oggi Papa Francesco – delle mondanità, di tante mondanità che ci sono e ci portano a recitare la vita o a voler apparire. Non c’è infatti servizio in politica, nel lavoro, nella scuola o nella famiglia senza umiltà”. “Il Vangelo di Gesù – aggiunge il rettore – è annuncio di gloria, ma tramite l’umiliazione. Tramite l’amore che si china sull’altro – profugo, migrante, disoccupato, solo, malato, carcerato, emarginato, povero… – e si prende cura di lui”.

Di qui la sottolineatura: “Saremo cristiani efficaci se, come sant’Antonio, usciamo da noi stessi per predicare Cristo crocifisso, scandalo e pazzia, e se facciamo questo seguendo Gesù con uno stile di umiltà, di vera umiltà, di amorosa umiltà. ‘Che parlino le opere’, predicava sant’Antonio. Così come parla una lingua comprensibile a tutti il gesto di san Massimiliano Kolbe che dona la propria vita per salvare quella di un padre di famiglia”.