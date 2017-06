Sant’Antonio di Padova: in occasione della Tredicina numerosi pellegrinaggi in basilica

Prima settimana di Tredicina per la basilica di Sant’Antonio che in questi giorni ha già visto sfilare i pellegrinaggi dei Seminari della diocesi di Padova e Istituti di Vita Consacrata il 31 maggio; il pellegrinaggio della diocesi di Adria-Rovigo giovedì 1° giugno; il pellegrinaggio delle comunità di Vita Consacrata venerdì 2 giugno; il pellegrinaggio della diocesi di Verona lunedì 5 giugno ed oggi, martedì 6 giugno, è la volta del pellegrinaggio della diocesi di Chioggia alle ore 18, accompagnato dal vescovo Adriano Tessarollo.

“Sempre partecipati questi pellegrinaggi, una tradizione che si rinnova nella presenza di diverse centinaia di devoti che giungono in questi giorni a salutare il Santo – si legge in una nota -. C’è chi viene per un voto, chi per la prima volta avvicinandosi al Santo, chi per ringraziare, chi semplicemente per dare testimonianza di una fede forte. Ognuna di queste liturgie vede la basilica gremita – tutti occupati gli oltre 800 posti a sedere – e i vescovi presiedono la Messa con numerosi concelebranti, parroci che giungono in basilica in gruppi anche di 30 bus portando i propri parrocchiani. Chi va alla Tomba, chi passa dinanzi alle reliquie, chi si reca in sagrestia per chiedere l’acqua benedetta da portare a casa. Riti ripetuti di anno in anno, segno di una devozione senza tempo che si rinsalda, si rinnova e che aiuta a guardare avanti.

Anche ieri, lunedì 5 giugno, sono transitati 2.750 devoti dinanzi alle Reliquie e alle 12.15 di oggi, martedì 6 giugno erano già 1.302 i passaggi conteggiati, portando a 25.716 il numero complessivo di passaggi nella Cappella del Tesoro dall’inizio della Tredicina”.

Domani, mercoledì 7 giugno sarà il vescovo di Treviso, Gianfranco Agostino Gardin ad accompagnare i pellegrini e a presiedere la Liturgia delle ore 18 con 30 concelebranti ed è atteso un migliaio di pellegrini che con un loro Coro animeranno la Santa Messa.