Lotta alla mafia: Roma, martedì 13 giugno si presenta “Ecco chi sei – Pio La Torre, nostro padre”

Verrà presentato martedì 13 giugno, alle ore 17.30, nella sala Salvadori presso la Camera dei deputati (via degli Uffici del Vicario 21, Roma) il libro “Ecco chi sei – Pio La Torre, nostro padre” (Edizioni San Paolo) scritto dai figli, Filippo e Franco La Torre, con Riccardo Ferrigato in occasione del 35° anniversario dall’assassinio di Pio La Torre per mano della mafia. La prefazione del volume è del premio Oscar Giuseppe Tornatore. All’incontro, introdotto dal parlamentare Ernesto Preziosi, presidente dell’associazione “Argomenti 2000”, interverranno la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, oltre a Filippo La Torre, docente di Chirurgia Generale presso la Facoltà di medicina e odontoiatria dell’Università La Sapienza di Roma, Franco La Torre, esperto in cooperazione internazionale, e lo scrittore Riccardo Ferrigato. Nell’occasione si parlerà anche degli altri libri che le Edizioni San Paolo dedicano alla memoria di illustri servitori dello Stato che hanno perso la vita nella lotta contro la mafia: “Giovanni Falcone. Le idee restano” di Maria Falcone e Monica Mondo, “Paolo Borsellino. L’uomo giusto” (in libreria dell’8 giugno) di Alessandra Turrisi, “Carlo Alberto dalla Chiesa. Un papà con gli alamari” (in libreria dal 7 luglio) di Simona dalla Chiesa, con Rita e Nando dalla Chiesa. Per questo all’incontro saranno presenti anche Simona dalla Chiesa e le giornaliste Monica Mondo e Alessandra Turrisi.