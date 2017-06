Formazione: Ucsi Toscana, il 17 giugno a appuntamento a Barbiana “alla scuola di don MIlani”

Ucsi Toscana, in collaborazione con Ucsi Emilia Romagna, promuove il 17 giugno a Barbiana (Firenze) una giornata di formazione alla scuola di don Lorenzo Milani. “Il quarto appuntamento nel luogo simbolo dell’avventura spirituale e umana di don Milani – spiega l’Unione cattolica stampa italiana – non può che collocarsi nella scia della visita che Papa Francesco farà a Barbiana appena tre giorni dopo”. Il Papa, prosegue la nota, ci invita “a guardare a don Milani come a un profeta inquieto e, per questo, capace di cogliere il nuovo nascosto nelle pieghe della storia che avanza. E non è, questa, una ‘virtù’ necessaria anche da parte del vero giornalista che racconta il mondo e le persone?”. “Chi se ne sta tranquillo e cerca la tranquillità”, sottolinea la nota, “non riesce a sintonizzarsi con le profonde trasformazioni che segnano il ‘cambiamento d’epoca’ che stiamo attraversando. È, dunque, incapace di vivere e, tanto meno, di riflettere”. Così, “a distanza di 50 anni dalla morte, don Milani è più conosciuto e amato che mai e il suo magistero coinvolge e sconvolge tutti coloro che si interrogano sul futuro del mondo”. Ai lavori parteciperanno, tra gli altri, Federico Ruozzi (tra i curatori delle Opere appena edite da Mondadori e membro della Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII”) e don Alessandro Andreini (consulente ecclesiastico di Ucsi Toscana). Info: www.ucsi.it.